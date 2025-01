Anche l’Europa ha la sua Hollywood, ma non è Cinecittà: ecco dove devi andare per scoprire la “capitale del cinema”.

Lodz è una città polacca che ha saputo reinventarsi dopo la crisi industriale, diventando un’interessante meta per il turismo, nota per i suoi locali alla moda, la variata offerta di shopping e l’ottima cucina internazionale, il tutto a prezzi accessibili. Spesso considerata la “Hollywood del Nord Europa”, ha attirato l’attenzione grazie alle numerose produzioni cinematografiche. La città è facilmente raggiungibile in tre ore di bus dall’aeroporto di Varsavia Modlin, rendendola ideale per un weekend all’insegna del divertimento.

Il passato di Lodz presenta un contrasto netto: da importante centro dell’industria tessile, ha vissuto un periodo di decadenza che ha lasciato la città in uno stato di abbandono. Gli edifici storici in mattoni rossi, un tempo vivaci poli produttivi, sono stati trascurati. Tuttavia, grazie a iniziative di riqualificazione l’amministrazione locale ha trasformato queste aree in luoghi animati e di tendenza. Manufaktura, ex centro industriale, è oggi una vasta area commerciale che ospita cinema, ristoranti e negozi, attirando visitatori che possono godere di eventi e persino di una mini spiaggia estiva.

Percorrere la viale Piotrkowska è un’esperienza unica; lungo i suoi 4 chilometri si possono ammirare l’architettura in stile liberty e numerosi murales che riflettono la vivacità urbana. Qui si trovano anche negozi, bar e ristoranti che offrono una vasta gamma di piatti internazionali. Lodz è anche un importante centro cinematografico, ha visto la formazione di registi come Roman Polanski e ospita una scuola di cinematografia ben nota.

Il Museo del Cinema, situato vicino al Parco Zrodliska, è un’attrazione da non perdere per comprendere l’importanza del settore cinematografico nella storia della città. Per gli amanti della natura, il giardino botanico rappresenta una pausa ideale, con i suoi prati e un incantevole giardino giapponese, situato vicino all’Atlas Arena. Qui, il biglietto d’ingresso è molto economico e offre un’opportunità di relax immersi nella natura. Lodz, con il suo mix di storia, cultura e modernità, è sempre più apprezzata come meta per un fine settimana unico e stimolante.