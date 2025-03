Anche lei ha commesso un delitto familiare

Condannata a 12 anni e 8 mesi, la figlia di Giovanni Barreca è stata giudicata dal gip del tribunale dei minorenni di Palermo, Nicola Aiello, per il suo coinvolgimento nella strage di Altavilla Milicia. All’epoca dei fatti, la giovane aveva 17 anni e ha partecipato attivamente all’omicidio della madre, Antonella Salamone, e dei suoi fratelli, Kevin (16 anni) ed Emmanuel (5 anni). Il tribunale l’ha condannata per omicidio plurimo aggravato e occultamento di cadavere, dopo aver scelto il rito abbreviato, che ha portato a una riduzione della pena rispetto ai 18 anni richiesti dal pubblico ministero.

Inizialmente considerata l’unica sopravvissuta, la ragazza aveva raccontato agli investigatori di aver assistito a un esorcismo per liberare la sua famiglia da presenze demoniache. Tuttavia, poco dopo si è scoperto che aveva partecipato alle torture e agli omicidi. I fatti risalgono a un periodo tra il 7 e l’11 febbraio 2024, quando il padre e due complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero eseguito un rituale di purificazione, culminato nella morte dei tre familiari. Antonella fu la prima vittima, con il suo corpo poi bruciato e sepolto nel giardino della casa. Seguì il destino di Emmanuel e infine di Kevin. La giovane, che oggi avrebbe compiuto 18 anni, è attualmente in attesa di una pena definitiva, mentre il processo contro Giovanni Barreca e i suoi complici è ancora in corso.