Anche la tua casa potrebbe essere infestata: liberatene così

Sono ovunque e trovano dei punti perfetti difficili da scovare ma ce l’ho fatta: dove si nascondono i pappataci e come combatterli.

Tra i rischi maggiori per la salute dei nostri quattro zampe vi sono sicuramente loro, i pappataci, insetti piccoli ma temibili che trovano dei posti specifici come rifugio per poi attaccare i nostri Pets. Ma dove si nascondono i pappataci e in che modo possiamo scovarli prima che possano arrecare danno a qualcuno dei nostri amati animali? Io ci sono riuscita: tutte le informazioni utili per risolvere questo problema.

Pappataci VS cani e gatti: rischi e malattie

conosciamoli meglio: si tratta di piccoli insetti volanti, che potrebbero facilmente essere confusi con le zanzare, riconoscibili per dimensioni (da 1 a 3 mm), caratteristiche (occhi grandi e gialli, ali grandi) e corpo peloso. Non solo sono veicolo di gravi malattie per cani e gatti ma addirittura anche per l’essere umano, in primis perché causano la Leishmaniosi, che attacca diversi organi ed è difficile da curare.

La Leishmaniosi nel cane è più frequente della Leishmaniosi del gatto, ma entrambe sono pericolose per la loro salute e non solo, tanto da rientrare appunto tra le zoonosi più comuni da insetti all’uomo. Sebbene vi siano stati grandi progressi nella cura di questa pericolosissima malattia, resta sempre una tra le più cattive che mettono in serio pericolo la stessa vita dei nostri animali, quindi è importante scovare l’insetto responsabile della stessa.

Dove si nascondono i pappataci: i luoghi ‘perfetti’

Il primo modo utile per combattere il rischio di pappataci (o flebotomi) è scovarli, in modo da eliminare il problema alla radice: ma dove preferiscono vivere? In realtà gli ambienti dove vivono e si riproducono hanno quasi sempre le stesse caratteristiche: spesso si trovano nelle aree verdi o nei giardini, ma non disdegnano anche quelli interni delle nostre case.

Se non si trovano dunque negli spazi aperti, è facile scovarli nelle stanze più umide e buie della casa, molto spesso (grazie alle loro minuscole dimensioni) anche nelle crepature dei muri e delle pareti. Insomma sfruttano il loro corpo minuto per nascondersi nelle fessure e negli spazi più angusti, compresi quelli sotto i vari elementi di arredo, come mobilio o divani.

Consideriamo che possono attaccarsi anche ai tessuti, quindi a tutti quegli oggetti come cuscini e tende, che spesso assorbono anche polvere e sudore. Li si può trovare soprattutto negli spazi dei mobili grossi e pesanti, che non si spostano facilmente neppure per le pulizie di tutti i giorni.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Punture di pappataci nel cane: tutti i rischi e rimedi

Dove si nascondono i pappataci? Cosa fare quando si trovano i nascondigli

Premesso che, come vedremo a breve, il modo migliore per evitare i rischi causati dai pappataci è la prevenzione, una volta scovato il loro nascondiglio perfetto è il caso di intervenire con una profonda pulizia degli ambienti. Bisogna eliminare tutto ciò che potrebbe creare condizioni di umidità, come ad esempio foglie secche e bagnate e piccoli specchi d’acqua a pantano.

Ma se il problema fossero le fessure e le crepe nei muri e nei mobili, bisognerà pulire l’ambiente e spruzzare degli insetticidi efficaci contro i parassiti ma non dannosi per la salute dei nostri animali (infatti ci sono detergenti che possono essere tossici se inalati o leccati dai nostri Pets). Ma come dicevamo, la forma migliore per combatterli è la prevenzione e cioè: