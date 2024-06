Anche il vostro cane dorme sotto al letto? Perché si comporta così?

Perché il mio cane vuole dormire sotto al mio letto? Perché Fido ama sonnecchiare nascosto tra le ombre? Cosa significa?

Vi è mai capitato di svegliarvi al mattino e trovare il vostro cane accoccolato beatamente sotto il letto, come se fosse la sua tana preferita?

Vi siete mai interrogati su questo comportamento insolito? Per quanto mi riguarda, questo suo modo di fare, ha suscitato in me tanta curiosità. Per questo motivo, mi sono chiesta:

“Perché il mio cane vuole dormire sotto al mio letto? Scopriamo insieme cosa significa.

Perché il mio cane vuole dormire sotto al mio letto?

Qualche giorno fa, al mio risveglio, ho trovato Leo il mio barboncino, raggomitolato in una posizione perfetta che dormiva serenamente, sotto il mio letto.

Solitamente, lo trovavo rannicchiato ai miei piedi, pronto per la solita coccola mattutina. Ho osservato Leo per un momento, ero affascinata dalla sua calma e profonda e l’ ho accarezzato delicatamente sulla testa.

Lui ha sollevato appena le palpebre e ha agitato la coda per salutarmi. Ho realizzato quanto fosse importante per lui quel nascondiglio sotto il mio letto.

Non era solo un posto per dormire, ma un piccolo rifugio di pace e sicurezza. Questo mi ha fatto nascere dei dubbi:

” Sarà solo questo il motivo? Perché il mio cane vuole dormire sotto al mio letto?” Così ho deciso di indagare e scoprire quali altri motivi potrebbero esserci.

Perché il mio cane vuole dormire sotto al mio letto: i motivi

Il cane che dorme sotto al letto può sembrare strano, ma ci sono diversi motivi importanti dietro questo suo comportamento.

Oltre ad essere un luogo sicuro e protetto dove rifugiarsi dai pericoli esterni e dal caos della casa, l’altezza ridotta e lo spazio chiuso, gli regalano una sensazione di comfort e tranquillità, permettendogli di rilassarsi completamente.

Tuttavia, non è l’unica spiegazione., vediamo quali le altre per cui il cane vuole dormire sotto al letto.

Vicinanza al proprietario

Al cane piace stare con il proprietario anche quando dorme. Per questo, a volte, sceglie di rannicchiarsi sotto al letto.

Lì si sente vicino al suo amico umano e soprattutto al sicuro. Inoltre, percepisce il calore e il nostro odore del corpo.

È un po’ come se stesse nella nostra tana, un posto sicuro e confortevole dove si sente amato e protetto.

Calore

In inverno, il cane cerca il calore e il nostro letto è perfetto. Il calore emanato dal suo corpo è un piacere unico per il cane, dove si sente riparato ed è perfetto per fare sogni tranquilli.

Inoltre, sotto al letto non ci sono spifferi d’aria fredda e quindi il suo pisolino sarà ancora più piacevole.

Fattori esterni

A volte il cane potrebbe dormire sotto al letto per scappare da cose che lo infastidiscono, come rumori forti, aria fredda o troppa luce.

Non c’è niente di più tranquillo e silenzioso dello spazio sotto il nostro letto, ed è lì che può riposarsi in santa pace.

Problemi di salute

Se il cane tende a dormire troppo spesso sotto il letto anche di giorno, non è un problema, ma se mostra altre preoccupazioni come: stanchezza nel cane, mancanza di appetito o dolore è meglio portarlo dal veterinario per accertarsi che non abbia problemi di salute.