Anche il vostro cane contrae sempre le orecchie? Svelato l'arcano, lo fa perchè....

Non solo per sentire meglio ma anche per altre ragioni: quando e perché il cane piega le sue orecchie e cosa significa se lo fa sempre.

Tutti i piccoli gesti da parte del nostro amico a quattro zampe devono essere dei segnali da cogliere per noi padroni, quindi mi sono chiesta: perché il mio cane piega le orecchie e in quali situazioni fa questo gesto? Non era una mera curiosità poiché da questo comportamento si possono capire tante cose e magari intervenire in suo aiuto: ecco cosa ho scoperto.

Le orecchie del cane: oltre all’ascolto c’è di più

Sono le prime che tocchiamo quando vogliamo coccolarlo, gliele massaggiamo perché spesso resistere alla loro morbidezza è quasi impossibile. Ma sapete che le orecchie non hanno solo una funzione uditiva? Non sono delle semplici estremità del corpo canino, ma hanno una funzione precisa, che va oltre il semplice ascolto: è sicuramente questa l’attività più importante che svolgono, ma servono anche come segno distintivo di riconoscimento della razza.

Infatti è proprio grazie alle caratteristiche delle orecchie che è possibile individuare a quale razza appartiene il cane, perché ce ne sono alcune che ce le faranno riconoscere subito tra:

Oltre dunque ad ascoltare e a identificare la specie di appartenenza, le orecchie sono anche strumenti fondamentali per il linguaggio del corpo del cane.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Le orecchie del mio cane mi avvisano dei pericoli: scopri le 4 posizioni da comprendere

Perché il mio cane piega le orecchie: i motivi che nessuno poteva immaginare

Potremmo pensare che il cane muova le orecchie solo quando vuole sentire qualcosa che gli ha stimolato l’udito, magari un suono lontano che non è riuscito a identificare o semplicemente perché sente arrivare il suo padrone dai suoi passi o dal suo parcheggiare la macchina. Ma in realtà alcune ragioni sono molto più complesse di quanto possano sembrare a prima vista.

Se lo stimolo (non solo sonoro) deriva dall’ambiente circostante, è possibile che il Fido ‘risponda’ ad esso muovendo appunto le orecchie che vengono colpite, dunque appare anche infastidito, come se volesse grattarsi con la zampa (non riuscendoci completamente). Le cause di questo fastidio possono dunque essere:

acari,

prurito per irritazione,

infezione,

uno sforzo eccessivo.

Molto spesso dunque il motivo deriva dall’esterno, se pensiamo agli acari della polvere oppure alle punture degli insetti sul cane. Ma può accadere che il movimento delle orecchie di Fido sia quasi involontario, ovvero sia causato (involontariamente) da uno stato di agitazione, di disagio interiore che non ha una precisa origine. A volte mi è capitato di vedere il mio cane muovere le orecchie perché semplicemente si sentiva agitato.

In altre occasioni lo ha fatto mentre stava dormendo, dunque non era cosciente, e ha mosso le orecchie mentre sognava (è interessante infatti capire il movimento degli arti in generale, come quando il cane muove le zampe mentre dorme).

Perché il mio cane piega le orecchie: cosa devo fare?

Se si tratta di un fastidio dovuto a irritazione o infezione, è opportuno rivolgersi al nostro veterinario di fiducia per una visita di controllo, soprattutto se l’azione di acari e insetti ha già provocato danni; se invece il cane muove le orecchie mentre sta dormendo, non è assolutamente il caso di svegliarlo, poiché non si tratta di un disturbo che può creargli problemi.

E’ ovvio che se è la situazione circostante a farlo sentire a disagio, dobbiamo cercare di ricreare in casa la serenità di cui ha bisogno, o almeno dargli il giusto tempo per abituarsi alla muova condizione (ad esempio se si tratta del periodo appena successivo a un trasloco, il cane si deve abituare alla nuova casa). Ovviamente da parte nostra non dovrà mai mancare (o essere superficiale) una pulizia delle orecchie con prodotti naturali e non aggressivi.