Anche il tuo gatto graffia il pavimento? Ti spiego il perché.

Il comportamento del gatto che gratta il pavimento può sembrare curioso, ma ha radici nel suo istinto felino. Grattare è una forma di comunicazione e di espressione per il micio. Questo gesto può derivare da diversi fattori. A volte, il gatto gratta per alleviare stress o ansia causati da cambiamenti ambientali. In altre occasioni, è un gioco che stimola i suoi sensi. Tuttavia, può anche indicare un problema fisico, come allergie o infezioni alle zampe.

Grattando, il gatto affila le unghie e rilascia feromoni, marcando così il territorio e segnalando la sua presenza. Questo comportamento è comune anche nei gatti selvatici, che grattano tronchi e superfici ruvide per motivi simili. Se il grattare diventa eccessivo, interferendo con le attività quotidiane o causando danni, è importante intervenire. Grattare in modo problematico potrebbe richiedere l’uso di prodotti per calmare il micio o migliorare l’ambiente domestico.

Se il comportamento è accompagnato da irritazioni o lesioni alle zampe, è fondamentale consultare un veterinario. Ci sono varie strategie per scoraggiare questo comportamento: offrire tiragraffi, erba gatta o giochi interattivi; mantenere le unghie del gatto ben tagliate; rimuovere i feromoni dalle aree interessate e coprire i pavimenti con tappeti antiscivolo o alluminio. In caso di persistenza, una visita veterinaria è consigliata per escludere problemi di salute più gravi.