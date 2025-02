Anche il tuo cane si mangia le unghie? Scopri subito quando può essere un segnale d’allerta

Se hai notato che il tuo cane si mordicchia e mangia le unghie, è importante capire le possibili cause di questo comportamento. Le ragioni possono variare da fattori fisici a emotivi. Inizialmente, il cane potrebbe provare disagio a causa di unghie troppo lunghe o scheggiate, e l’istinto lo porta a mordicchiarle per alleviare il fastidio. Allergie alimentari o ambientali possono causare prurito e irritazioni cutanee, facendo sì che il cane si lecchi e morda le zampe. Anche parassiti come pulci e zecche o infezioni fungine possono contribuire a questo comportamento.

Oltre ai fattori fisici, l’ansia e lo stress giocano un ruolo significativo, in particolare nei cani che trascorrono molto tempo da soli o non ricevono la giusta stimolazione. Razze come il Bull Terrier e lo Yorkshire Terrier sono più predisposte a comportamenti ripetitivi, compreso il mordicchiarsi le unghie. Problemi articolari come l’artrite possono anche causare dolore alle zampe, portando il cane a leccarsi.

Per aiutare il tuo cane a smettere di mangiarsi le unghie, è fondamentale mantenere le unghie curate e corteggiate. Fornire giocattoli specifici per la masticazione e addestrare il cane a rispondere a comandi come “Lascia” può essere efficace. Creare un ambiente sereno e aumentare le attività ludiche può ridurre lo stress. Assicurati di offrirgli una dieta bilanciata e, se il comportamento persiste, consulta un veterinario per escludere allergie o infezioni. Se noti comportamenti compulsivi o segni di dolore, è cruciale cercare assistenza veterinaria.