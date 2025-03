Anche il tuo cane mangia spesso erba? Ti svelo perché lo fa e se è il caso di preoccuparsi.

Mangiare l’erba è un comportamento comune nei cani, che può sollevare interrogativi tra i proprietari. Questo comportamento, osservato di frequente, ha diverse interpretazioni. Alcuni esperti suggeriscono che possa essere un istinto primordiale, mentre altri ritengono che sia correlato a disturbi digestivi o ad un comportamento esplorativo. Recenti studi indicano che molte volte l’erba non viene ingoiata ma solo masticata. Sebbene sia comune vedere i cani vomitare dopo aver mangiato erba, questa pratica non sembra essere una strategia volontaria per indursi il vomito, dato che la maggior parte dei cani che adottano tale comportamento non mostra segni di malessere.

Una delle spiegazioni più accreditate è che i cani possano mangiare erba per bilanciare eventuali carenze nutrizionali. Nonostante la loro inclinazione per la carne, alcuni veterinari suggeriscono che i cani cercano nutrienti contenuti nell’erba, come fibre e enzimi che favoriscono la digestione. L’osservazione di canidi selvatici, come lupi e coyote, che occasionalmente mangiano erba, supporta questa teoria.

Altri esperti ipotizzano che mangiare erba possa essere un modo per stimolare il movimento intestinale o una risposta alla noia e all’assenza di stimoli. Questo comportamento potrebbe essere visto come un modo per affrontare stress e ansia, simile ad altre abitudini ripetitive. In conclusione, mentre non esiste una risposta definitiva sul perché i cani mangiano erba, in genere non è considerato pericoloso, a patto che l’erba non sia contaminata. I proprietari non dovrebbero allarmarsi, poiché non sempre questo comportamento è legato a problemi di salute.