“Anche i lutti vengono sfruttati” Affari Tuoi, arriva la gravissima denuncia sul programma

Striscia la Notizia ha sollevato interrogativi sulla trasparenza di Affari Tuoi, un noto programma della Rai, in merito alla raccolta di dati sensibili sui concorrenti e alla possibilità di manipolazione nei giochi. Il servizio del 18 aprile, condotto dall’avvocato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha messo in dubbio le modalità di selezione delle persone che partecipano al quiz e l’uso di informazioni personali private. Dona aveva già espresso preoccupazioni sui provini, affermando che gli autori raccolgono dati sensibili, come cifre considerate “fortunate”, importi di mutui, date significative e ricordi legati a eventi tragici, suggerendo così una manipolazione delle partite.

Dona ha enfatizzato la delicatezza di questi dati, poiché utilizzarli per creare partite emozionanti mette a rischio l’integrità del programma e la privacy dei concorrenti. Striscia ha presentato tre casi in cui i pacchi con premi significativi erano associati a numeri legati a eventi dolorosi. Nel primo caso, un concorrente ha sostituito il pacco numero 13 con il numero 11, in ricordo della sorella defunta, e ha vinto 100.000 euro. Un secondo caso ha visto una concorrente scegliere il numero 13, legato ai familiari deceduti, con un premio finale di 200.000 euro. Infine, un terzo concorrente ha scelto il numero 9, legato a un cugino scomparso, con un premio di 100.000 euro.

Le dichiarazioni di Rajae Bezzaz hanno sottolineato la violazione delle regole di privacy e del buon gusto, stimolando un dibattito su trasparenza ed etica nei programmi televisivi.