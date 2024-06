Anche i giapponesi hanno la loro Elenoire Ferruzzi e non lo sapevano.

Da tempo è virale su TikTok un personaggio che proprio come Elenoire Ferruzzi realizza video sketch molto irriverenti e comici. A renderla simile alla nostra ex vippona del Grande Fratello sono anche l’aspetto estetico e le movenze. In un video arrivato anche in Italia, ad esempio, la giapponese urla alla videocamera che odia lavorare e che la vita è molto cara.

@gift_please_motto #労働人生NO#月曜日の憂鬱 #アレン様#アレン様が全て正しいでございます ♬ original sound – NintendoNostalgia

Il video è stato estrapolato dal suo profilo TikTok e caricato da un utente italiano sul proprio account Twitter commentando “non Elenoire giapponese”. Il tweet in poco tempo ha ottenuto 150 mila visualizzazioni arrivando fino in Giappone dato che un utente condividendolo a sua volta ha scritto: “Mr. Allen si sta finalmente espandendo oltreoceano, la famosa Madam Talen“.

Madam Talen sui suoi social si definisce un’intrattenitrice ed è anche un personaggio televisivo.

Il potere della condivisione e della viralità dei social.

La domanda però è una: anche la bionda giapponese ha il suo Lin Mercato dove trova non tutto ma di tutto compresi gli STENDINIIIII?