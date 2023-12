Anche i gatti si annusano il sedere a vicenda come i cani, ma perché lo fanno?

Un gesto ormai attribuito ai cani ma che anche i gatti fanno spesso, finalmente sono stati spiegati i motivi

I felini hanno conquistato il mondo intero e chiunque viva con uno di loro sa quanto questi animali sappiano essere straordinari ma al tempo stesso anche molto strani in alcune circostanze. Alcuni comportamenti tra i meno gradevoli e tra i più inspiegabili è proprio quello di annusare il sedere di altri gatti, un comportamento solito tra gatti che abitano insieme e che si inserisce in una serie di atteggiamenti da comprendere per capire davvero il nostro gatto e innalzare il livello della nostra convivenza con lui. Molti padroni non capendo i motivi di alcuni comportamenti sono infatti soliti interromperli, magari bruscamente, ma la verità è che anche se nella nostra società alcuni atti sono di indicibile sgarbatezza, per i gatti questi possono essere non solo importanti ma anche benefici.

I gatti si annusano il sedere per salutarsi e scambiarsi messaggi, questo comportamento è da considerare addirittura benefico!

Prima di giudicare qualsiasi comportamento per noi poco amabile bisogna comprendere alcune cose, come il fatto che i gatti comunicano in maniera del tutto differente da noi e per lo più lo fanno attraverso il linguaggio del corpo. Non solo i movimenti della coda, degli occhi o delle orecchie ma anche i segnali olfattivi mandati dal corpo sono per loro fonte di comunicazione importantissima.

Un gatto che odora il sedere di un altro gatto, infatti, non sta facendo nulla di strano se non salutarlo a modo suo, recependo al tempo stesso alcuni messaggi importanti. Informazioni sulla loro salute, sulla loro sessualità e molto altro ancora è recepibile con una sola annusata dai gatti che così facendo si stanno conoscendo a fondo. Non vedremo mai due gatti stringersi la mano, questo è ovvio, ma questo comportamento può essere paragonato proprio a questo atto solito degli umani.

A mandare i messaggi in questo modo sono le sacche anali del gatto, due sacche presenti anche nei cani e che secernono una sostanza dall’odore sgradevole ma che generalmente non è percepito da noi a meno che tali sacche non siano colpite da infezioni. L’olfatto del gatto è però molto più acuto del nostro e questi odori mandati da tali ghiandole sono in grado per loro di raccontare una storia.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Molto spesso l’annusarsi a vicenda e un comportamento che avviene tra gatti di sesso diverso per capire lo stato di fecondità da un lato, e la salute del partner dall’altro. Proprio per questi motivi non dovremmo poi stupirci troppo anche quando un gatto ci struscia il sedere davanti, questo succede spesso e non è un caso se il gatto lo fa, questo comportamento indica che il nostro micio vuole salutarci e scambiare messaggi con noi così come per lui è solito fare.

I messaggi odorosi sono una parte fondante della comunicazione del gatto, questi animali lasciano tali segnali in giro in gran quantità, spesso anche su di noi per affermare che siamo di loro proprietà. Il modo per lasciare tali messaggi è comunque vario e non sono solo le sacche anali ad essere utilizzate, quando un gatto si struscia con le guance sulle nostre gambe, ad esempio, sta comunque lasciando il suo odore ma utilizzando altre sacche simili poste dietro le sue guance.

Molto spesso quando un gatto odora il sedere di un altro gatto possiamo notare che apre la bocca, questo atteggiamento fa sì che l’odore arrivi nell’organo vometonasale, posto appunto tra naso e bocca, un modo per leggere meglio i segnali mandati dall’altro. Ad ogni modo, quando notiamo il nostro gatto lasciarsi andare a tali “disdicevoli” atteggiamenti, dovremmo lasciarlo fare, così come non dovremmo arrabbiarti se tenta di mettere il suo sedere davanti la nostra faccia, questa è semplice comunicazione positiva che noi umani difficilmente comprendiamo ma che per il gatto è alla base della socializzazione.