Anche i gatti possono ridere: ecco come lo provano

I gatti non ridono come gli esseri umani, ma esprimono gioia e divertimento attraverso comportamenti e vocalizzazioni uniche. Nonostante la loro “risata” non sia udibile, i felini comunicano felicità tramite linguaggio del corpo, espressioni facciali e suoni. Un chiaro segno di contentezza è la postura: un gatto rilassato, con occhi socchiusi e un battito lento delle palpebre, mostra fiducia e affetto. Le fusa, spesso associate al comfort, rappresentano anche gioia, specialmente durante il gioco o le interazioni piacevoli. Queste vibrazioni esprimono benessere e connessione emotiva con gli umani.

Oltre al linguaggio del corpo, i gatti producono vari suoni durante momenti gioiosi, come cinguettii e trilli, che indicano eccitazione e piacere nelle attività ludiche. Comportamenti vivaci e scatti improvvisi durante il gioco mostrano il loro divertimento e la leggerezza del momento. Sebbene siano animali indipendenti, i gatti possono formare legami profondi con gli esseri umani e altri animali, esprimendo gioia con azioni buffe per catturare l’attenzione.

La scienza suggerisce che i gatti possano provare una forma di gioia neurologica simile a quella umana, anche se si manifesta in modi diversi. Il gioco è un indicatore chiave del benessere animale e i gatti mostrano segni di divertimento anche in età adulta. Riconoscere i segnali di felicità, come fusa e movimenti giocosi, rafforza il legame con il gatto e ci aiuta a comprendere la complessità del loro linguaggio emotivo. Anche se non ridono, la loro “risata silenziosa” è affascinante e significativa.