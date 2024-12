Anche gli sport non tradizionali migliorano il Paese

Fondato nel 1994 e riconosciuto dal Coni, l’ente ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) conta oltre 1,4 milioni di tesserati, tra atleti, dirigenti, tecnici, arbitri e giudici di gara. La sua missione è quella di promuovere 652 discipline sportive in tutto il territorio nazionale. Durante l’XI^ Assemblea Nazionale, tenutasi a Roma, il presidente Claudio Barbaro ha sottolineato l’importanza di sviluppare la passione per il movimento, evidenziando che questa attività non deve necessariamente essere legata alla competizione.

Barbaro ha affermato che il movimento può manifestarsi in forme organizzate, con regole precise, ma anche in attività più semplici, come una corsa su un tapis roulant o una passeggiata intorno a un palazzo. L’importante, secondo il presidente, è stimolare la voglia di muoversi e migliorare le capacità fisiche individuali. Per ASI, il concetto di sport va oltre la competizione e si focalizza sull’importanza del benessere sociale e della crescita personale, contribuendo così al miglioramento del Paese nel suo complesso.

L’ente si propone di essere un punto di riferimento per coloro che desiderano avvicinarsi all’attività sportiva in modo non convenzionale. Le iniziative promosse mirano a creare un ambiente inclusivo, dove ogni persona possa trovare la propria forma di movimento, indipendentemente dal livello di abilità o dall’intenzione di competere. Questo approccio cerca di avvicinare un pubblico più ampio, sottolineando che l’attività fisica è benefica per la salute e il benessere psico-fisico.

ASI si distingue quindi per il suo impegno nella diffusione di un modello di sport che incoraggia la partecipazione, la socializzazione e la crescita personale, senza porre un’enfasi eccessiva sulla competizione. La prospettiva di Barbaro, supportata dal suo ruolo di presidente, è quella di un sport che unisce e arricchisce la vita delle persone, proponendo un’alternativa valida e accogliente rispetto alle pratiche sportive tradizionali.

In sintesi, l’obiettivo di ASI è quello di far crescere una cultura del movimento, promuovendo il benessere fisico e sociale attraverso un’ampia varietà di discipline e forme di attività fisica, andando oltre i confini dello sport convenzionale.