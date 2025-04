Anche gli scimpanzé si ‘ubriacano’ in compagnia: la foto rivelatrice

Un gruppo di scimpanzé è stato osservato mentre condivideva un frutto del pane africano fermentato, contenente alcol, in un comportamento simile a quello umano di consumo di bevande alcoliche in compagnia. Questo comportamento è stato documentato per la prima volta da un team di ricerca dell’Università di Exeter tramite telecamere nel Parco nazionale Cantanhez in Guinea-Bissau e pubblicato su ‘Current Biology’. I ricercatori si interrogano sulla possibilità che gli scimpanzé cerchino deliberatamente l’alcol e sui motivi di tale comportamento.

Si suppone che l’uomo consumasse alcol fin dalla Preistoria, apprezzandone gli effetti sociali positivi. L’indagine suggerisce che anche gli scimpanzé potrebbero trarre benefici simili. Anna Bowland del Centro per l’ecologia e la conservazione di Exeter spiega che l’alcol provoca nei primati il rilascio di dopamina ed endorfine, inducendo sensazioni di piacere e relax. La condivisione dell’alcol, attraverso eventi sociali come banchetti, può rafforzare i legami sociali. L’analisi ha evidenziato un tasso di etanolo nellfrutto del 0,61% Abv, mentre gli autori indicano che questo potrebbe essere solo un esempio del potenziale consumo di alcol da parte degli scimpanzé, dato che il 60-85% della loro dieta è composta da frutta.

Sebbene gli scimpanzé non condividano frequentemente il cibo, il comportamento osservato potrebbe rappresentare una tappa evolutiva importante. Gli esperti, come Kimberley Hockings, suggeriscono che questo comportamento possa essere un precursore delle tradizioni umane di socializzazione, con origini antiche nel nostro bagaglio evolutivo. Maggiori ricerche sono necessarie per comprendere meglio il comportamento degli scimpanzé riguardo al consumo di frutta fermentata.