anche Fido può soffrirne, è pericoloso

Anche il cane può soffrire di problemi di colesterolo e manifesterà alcuni sintomi particolari, ecco tutti i dettagli da conoscere.

Ci preoccupiamo sempre molto di colesterolo e glicemia alti quando andiamo a fare i controlli medici, ma forse dovremmo pensare più spesso al fatto che anche i nostri animali possono avere questo problema.

Un cane può soffrire di diabete e di colesterolo alto, esattamente come le persone e per questo occorre cercare di prevenire questa condizione e curarla.

Vedremo, quindi, i sintomi del colesterolo alto nel cane in modo da metterci in allarme se dovessero comparire e andare immediatamente dal veterinario a fare tutti gli accertamenti del caso.

Di sicuro, una buona alimentazione e un buon stile di vita aiuteranno il nostro amico a rimanere in salute per moltissimo tempo. Ma vediamo tutti i dettagli qui di seguito.

I sintomi del colesterolo alto nel cane: ecco quali sono

Il colesterolo è una sostanza importante per l’organismo di persone e animali, ma se presente in eccesso va ad ostruire le arterie e il sangue non riesce più a circolare come dovrebbe.

I sintomi principali del colesterolo alto nel cane sono questi:

apatia

estrema stanchezza

vomito

diarrea

sangue nelle feci

addome gonfio e dolorante

lividi e grumi di grasso sulla pelle

convulsioni (nelle situazioni più gravi)

Se si osservano questi segnali, occorre indagare sempre perché il motivo potrebbe essere banale, ma anche molto serio e grave. Il colesterolo alto nel cane porta alla malattia chiamata iperlipidemia e le conseguenze possono essere: infarto, ictus oppure problemi nella circolazione del sangue.

Fattori scatenanti

La scienza ha individuato alcuni fattori che possono portare alla comparsa di questa malattia e sono i seguenti:

razza : alcune razze sono più predisposte di altre, è il caso del barboncino, del beagle, il border collie, pastore delle Shetland;

: alcune razze sono più predisposte di altre, è il caso del barboncino, del beagle, il border collie, pastore delle Shetland; anzianità : un cane anziano è più soggetto a problemi di salute come questo;

: un cane anziano è più soggetto a problemi di salute come questo; sovrappeso e obesità : significa che la dieta non è adeguata ma che mancano sostanze fondamentali;

: significa che la dieta non è adeguata ma che mancano sostanze fondamentali; sedentarietà: la mancanza di esercizio fisico può aumentare il livello di colesterolo nel sangue.

Attenzione anche a:

anomalie congenite

gravidanza

diabete

pancreatite

sindrome nefrosica

Ci sono alcune malattie in particolare che aumentano considerevolmente il colesterolo e che mettono in pericolo la salute del cane, anche indipendentemente dall’età o dalla razza.

Prevenzione e cura

La cosa importante è trattare il cane e occuparsi di lui in modo da prevenire ogni problema di salute. Se, però, questa condizione compare, allora bisogna conoscere il trattamento adeguato.

Esattamente come per le persone, la migliore prevenzione consiste in due aspetti: la giusta dieta e l’esercizio fisico. Questo significa che un cane deve avere un’alimentazione indicata dal veterinario e adeguata a lui.

Inoltre, noi siamo responsabili del suo esercizio fisico e dobbiamo portarlo a fare le passeggiate, dobbiamo assicurarci che corra, che cammini, che giochi e che non stia sempre fermo.

Infine, un aspetto fondamentale è fare controlli regolare dal veterinario. In questo modo alla prima comparsa di un problema si può agire immediatamente, prima che sia troppo tardi.