Ancelotti e un futuro alla Roma: “Potrei lasciare il Real”

Carlo Ancelotti è uno dei nomi di punta per la panchina della Roma, squadra in crescita in classifica grazie a Claudio Ranieri. Quest’ultimo, che ha lasciato la sua posizione di allenatore per entrare in una carica dirigenziale, avrà un ruolo importante nella scelta del suo successore, a seguito degli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric in questa stagione. Ancelotti, attualmente allenatore del Real Madrid, ha espresso il suo legame con la Roma, pur dichiarando la sua volontà di restare a Madrid. In un’intervista a Radio anch’io sport, ha affermato: “Sento che se ne sta parlando molto, ma io sto molto bene qui e voglio lavorare per rimanere il più possibile al Real Madrid”. Ha aggiunto che, sebbene sia legato ai giallorossi e abbia ottimi ricordi, al momento non desidera considerare il suo futuro.

Ancelotti ha un contratto di due anni con il Real, ma riconosce che i contratti possono cambiare. “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”, ha commentato, sottolineando la sua attuale soddisfazione nel club spagnolo.

Durante l’intervista, Ancelotti ha anche offerto commenti sul suo ex collega Paulo Fonseca, recentemente esonerato dal Milan. Ha spiegato che gli esoneri fanno parte della professione di allenatore, e che in caso di problemi all’interno di una squadra, la responsabilità ricade sull’allenatore. “L’allenatore, soprattutto nei momenti di difficoltà, è abbastanza solo”, ha aggiunto, evidenziando la pressione e l’isolamento che possono caratterizzare il ruolo.

In sintesi, mentre i tifosi della Roma sognano un ritorno di Ancelotti, la realtà è che l’allenatore è concentrato sul suo lavoro attuale al Real Madrid, senza considerare ulteriori sviluppi sul suo futuro professionale. La scelta del nuovo tecnico per la Roma si prospetta fondamentale per il percorso della squadra, e Ranieri avrà un’importante influenza su questa decisione. Ancelotti, con il suo passato nella capitale, resta un nome molto popolare, ma per ora ribadisce la sua lealtà al club spagnolo.