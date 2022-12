Anastasia Kuzmina si espone su Selvaggia Lucarelli e le liti con Carolyn

Mai come in questa edizione di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith si sono trovate a discutere, anche molto animatamente. Al centro di queste catfight spesso ci sono state le opinioni divergenti sulle esibizioni dei concorrenti, anche quelle di Lorenzo Biagiarelli, che fa coppia (in pista) con Anastasia Kuzmina. E proprio la ballerina ucraina si è trovata a pochi metri mentre le due giudici battibeccavano a colpi di frecciatine più o meno velenose.

Anastasia Kuzmina sulle tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Ieri Anastasia Kuzmina ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. Un utente ha chiesto alla ballerina cosa pensasse dei diverbi tra Selvaggia e Carolyn e lei si è detta molto dispiaciuta per come sono andate le cose. La Kuzmina poi ha speso delle belle parole per la Lucarelli, dicendo di trovarla simpatica e di non capire il motivo dei continui attacchi degli hater.

“Cosa penso della tensione tra Carolyn Smith e SelvaggiaLucarelli? Sono onesta, questa è la cosa che mi dispiace di più di questo Ballando con le Stelle. Mi sta simpatica e sono anche molto in disaccordo con tutto l’odio che riceve. Sembra sia una moda quella di odiare la Lucarelli e onestamente questa moda non voglio seguirla. […] Se ce l’ho con Sara Di Vaira, perché non ci ha salvati dopo l’eliminazione allo spareggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio? Ma no, anche se in realtà ci speravo ma va bene così”.

Lo scontro tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli sul ballo.

Popcorn per i miei denti#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/bjkBU89bnl — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 22, 2022

“Volevano fuori Lorenzo”.