Questa mattina purtroppo il mondo si è svegliato con la Russia che ha invaso l’Ucraina provocando già centinaia di morti, come sostiene ANSA. Ovviamente Biccy non è il portale giusto dove parlare di guerra. Evento che ha scatenato ansia e terrore anche a chi in quei posti non ci vive. È il caso di Anastasia Kuzmina, storica ballerina di Ballando con le Stelle, che questa mattina – dopo aver scoperto della guerra – ha deciso di sparire da tutti i social.

Anastasia Kuzmina è infatti nata a Kiev, capitale dell’Ucraina. “Grazie per tutti i messaggi” – ha scritto su Instagram – “Per ora tutto ok, ma cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia“. Sempre su IG ha poi pubblicato un post, senza descrizione, con la bandiera del suo paese.

Italiana d’adozione, Anastaia Kuzmina è da un decennio un rassicurante volto Rai. Dal 2012, infatti, ha preso parte a ben sette edizioni di Ballando con le Stelle classificandosi sul podio tre volte. Ha danzato con Andres Gil, Tony Colombo, Fabio Basile, Francisco Porcella, Angelo Russo, Daniele Scardina e Federico Fashion Style. Nel 2013 l’abbiamo vista anche nel cast anche della prima edizione di Pechino Express.