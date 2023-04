Anastasia Kuzmina furiosa con Striscia la Notizia. “Che schifo, da vomitare”

Qualche mese fa durante la polemica sull’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli da Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina ha dimostrato di non avere problemi a dire la sua, anche in modo molto diretto. Ieri la famosa ballerina si è scagliata contro un servizio di Striscia la Notizia. La professionista di Ballando ha pubblicato una storia Instagram che non lascia spazio ad interpretazioni.

Anastasia Kuzmina: “Che ignoranza e schifo, mi viene il vomito”.

“Che ignoranza e che schifo Striscia. I problemi sono dovuti alla “situazione in Ucraina”? Situazione? Spero intendesse invasione. “Sta succedendo questa cosa tra la Russia e l’Ucraina”? Tutto ciò detto con un accento del Sud Italia perché credo lo trovino divertente. Mi viene da vomitare”.

Ma cosa ha fatto arrabbiare Anastasia?

Nella puntata di lunedì sera a Striscia la Notizia è andato in onda un servizio di Pinuccio che ha parlato delle aziende che ancora vendono i loro prodotti in Russia. L’inviato di Striscia ha parlato di ‘situazione in Ucraina’ facendo infuriare Anastasia Kuzmina.