Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli, sfogo dopo l’eliminazione: “Fa male”

Dopo un percorso non facilissimo (tra polemiche con la giuria e critiche per il loro rapporto) Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli ieri sera sono stati eliminati da Ballando con le Stelle. I due all’inizio non avevano trovato la giusta sintonia, specialmente durante la settimana, in sala prove. Le cose però sono cambiate e soprattutto negli ultimi giorni Anastasia e Lorenzo hanno dimostrato di aver trovato un’ottima ‘chimica artistica’, che però non è bastata per salvarli.

Anastasia Kuzmina, lo sfogo dopo l’eliminazione a Ballando con le Stelle.

Poche ore fa Anastasia Kuzmina ha commentato l’esito del televoto di ieri sera. La ballerina ha fatto i complimenti a Lorenzo e si è scagliata contro chi lo critica senza conoscerlo.

“Essere eliminati alla settima puntata fa male. Soprattutto quando hai un allievo che si impegna così tanto e che ti permette di creare delle coreografie così belle e complesse. È un ragazzo buono e gentile e mi ha dato la possibilità di insegnare davvero a ballare. E devo dire che sono molto fiera di lui e del suo percorso. È sempre stato curioso di conoscere ogni dettaglio di ogni passo, mi ha ascoltata mentre parlavo della noiosissima storia della danza e mi ha ascoltata ancora di più quando gli parlavo della grande tristezza della guerra nel mio paese. E per questo mi rifiuto di credere che le persone davvero possano scrivere questo tipo di cattiverie nei commenti. Certe cose non andrebbero proprio dette. Poche volte ho visto una brava persona essere così massacrata e denigrata. Non ha senso per me. Però, ormai è fatta. Torneremo al ripescaggio e non vedo l’ora. Cercherò di creare la coreografia più bella di sempre perché so quanto a Lorenzo piace ballare e quanto a me piace ballare con lui. – ha concluso Anastasia Kuzmina – Quindi a presto”.