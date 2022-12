Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli non verranno ripescati a Ballando, la previsione di Selvaggia: “Chi rientrerà”

Stasera su Rai Uno andrà in onda la prima finale di Ballando con le Stelle 2022. La puntata sarà dedicata soprattutto al ripescaggio, una delle coppie eliminate infatti rientrerà in gara. In molti sperano che a trionfare sia la coppia formata da Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli, ma secondo Selvaggia Lucarelli non sarà così.

Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli ripescati? Selvaggia fa la previsione: “Rientrerà Luisella Costamagna”.

Un utente ha chiesto alla Lucarelli se Lorenzo con un’altra ballerina avrebbe avuto più possibilità di essere ripescato. La giudice ha risposto di no, spiegando che il problema non è Anastasia Kuzmina.

“Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata. Chi sarà ripescato per la finale? Senza ombra di dubbio Luisella Costamagna. Poi posso dirvi che i finalisti mi sono tutti simpatici, tranne uno. Mariotto? non mi ha chiesto scusa nemmeno in privato dopo le discussioni avute. Il ballerino professionista che stima di più? Ho sempre ritenuto Simone Di Pasquale, il più educato e intelligente. Un’altra persona che stimo tanto è Roberta Bruzzone. Considero la sua assenza una delle ragioni per cui sono rimasta piuttosto isolata nel programma. Amen, è tv, non il Donbass”.

Ci vediamo sabato 17 dicembre alle ore 20:35 su #rai1 per la prima finale di #ballandoconlestelle ❤️ @Ballando_Rai pic.twitter.com/zYcsBIwVt9 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 13, 2022

“Luisella Costamagna faceva la faccia schifata quando ballavo”.

Anche Anastasia Kuzmina ha parlato di Luisella Costamagna qualche settimana fa: “Mi chiedete se secondo me saremo la coppia dei ripescati prima della finale. Non lo so potremmo anche essere noi vedremo. Però sono sincera, c’è quel fenomeno di Pasquale La Rocca. Anche se so che Luisella Costamagna ha fatto delle facce un po’ schifate quando mi stavo esibendo con Lorenzo. E a questo punto non mi va nemmeno più di parlare di lei. Detto questo ce la metteremo tutta per tornare in gioco. Io darò il massimo e conoscendo Lore anche lui si impegnerà e darà tutto se stesso. Dita incrociate e vedremo quale sarà la scelta“.