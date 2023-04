Anastasia Kuzmina, botta e risposta con una famosa influencer: “Questa non è danza”

Qualche giorno fa Anastasia Kuzmina è finita al centro di una polemica e questa volta non c’entrano nulla Ballando con le Stelle o Selvaggia Lucarelli. La protagonista di Ballando ha pubblicato un video su TikTok in cui spiega alle sue allieve che i balletti degli influencer come Alessia Lanza non sono il vero ballo.

“Quello che fa un Alessia Lanza non è ballare. Dire che lei balla è un insulto ai ballerini. Secondo me siete tutte troppo influenzate da TikTok. negli ultimi due anni siete state a casa a vedere questi che diventavano famosi perché fanno i balletti. Quello però non è ballo, sono solo balletti di TikTok. Non siamo qui a muovere le braccia”.

L’influencer di TikTok ieri ha replicato alla maestra di danza: “Ciao Anastasia! Io non ho mai detto di essere una ballerina, ma anzi, ho sempre scherzato sul fatto che io non sappia muovermi. Anzi, ho ripetuto più volte che il ballo e i tiktok sono due cose diverse! Mi spiace solo vedere il modo con la quale spieghi alle tue allieve la differenza tra le due cose! Credo che come insegnante sia importante essere un esempio anche nel modo di esprimersi e dire “queste” a mio parere non lo è“.

“In questa edizione per me c’è stata tanta crescita personale”. Per voi l’intervista ad Anastasia Kuzmina #ballandoconlestelle pic.twitter.com/cXM5hqMcTT

“Ciao Alessia. Nel mio video io non ti ho offesa, perché non parlo di te come essere umano. Sto parlando della percezione che gli altri hanno di te. Per una ragazzina piccola che non sa la differenza tra vera danza e il balletto di TikTok, tu che ti muovi molto bene, puoi sembrare una ballerina. Quindi come spiego loro dov’è la destra e dov’è la sinistra, così devo spiegare che i trend di TikTok non sono danza.

Facendo TikTok e copiando i trend hanno preso questa brutta abitudine di accennare i movimenti al posto di metterci tanta fatica e cercare la perfezione del movimento. Questa è una questione molto più grande di me o di te. Voglio abituarle al sacrificio e che i 10 minuti che ci mettono ad imparare un trend non sono assolutamente abbastanza per diventare ballerini. Spero sia tutto chiaro adesso, un abbraccio grande”.