Anastacia, la scaletta dei concerti 2022: tutte le canzoni

Anastacia, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni presenti nella setlist dei live in Italia.

Il countdown è terminato. Dopo un’attesa più lunga del previsto, finalmente Anastacia è tornata a esibirsi in Italia. La splendida cantante americana, amatissima dalle nostre parti, ha già vissuto il primo di una serie di tre concerti in programma nel nostro Paese nel novembre 2022. Concerti che erano in realtà stati programmati per qualche mese prima, per poi essere rinviati a causa di un problema di salute occorso alla cantante all’ultimo momento. Andiamo a scoprire la scaletta dei live della voce black più amata d’America.

Anastacia in tour nel 2022: le date dei concerti

Inizialmente in programma sul finire di settembre, nel principio di un autunno parente stretto della nostra estate, i tre concerti italiani di Anastacia erano stati rinviati a causa di problemi di salute dell’ultimo momento. L’artista aveva promesso però che si sarebbe rimessa in sesto e che avrebbe solo rinviato l’appuntamento. Ed è stata di parola.

Anastacia

Il primo dei tre concerti è già andato in scena, il 21 novembre al Teatro Verdi di Firenze. Gli altri due live della storica voce di Left Outside Alone sono in programma invece il 23 novembre al Teatro Metropolitan di Catania e poi il 25 novembre al Palabassano2 di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.

La scaletta dei concerti di Anastacia

Sulle scene ormai da quasi trent’anni, Anastacia vanta un repertorio ricco di grandi hit ma anche di canzoni che solo pochi appassionati conoscono e amano. Nel corso della sua storia è passata dal soul al rock, dal pop da classifica all’R&B, non disdegnando di sperimentare e facendo sempre ricorso a una voce con pochi eguali al mondo. Non sappiamo quale sarà la scaletta di questi concerti, ma dovrebbe basarsi su quella presentata nelle date di questo mese di novembre:

– Not That Kind

– Freak of Nature

– Paid My Dues

– Cowboys & Kisses

– Overdue Goodbye

– Sick and Tired

– Why’d You Lie to Me

– Made for Lovin’ You

– You’ll Never Be Alonoe

– Everything Burns

– Who’s Gonna Stop the Rain

– Sweet Child o’ Mine (cover Guns N’ Roses)

– One Day in Your Life

– Stupid Little Things

– I’m Outta Love

– Left Outside Alone