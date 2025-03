ANASTACIA: Inizia il Tour Italiano [Programma e Biglietti]

Anastacia torna in Italia nel 2025 per celebrare il 25° anniversario del suo album d’esordio, Not That Kind, che nel 2000 ha lanciato la sua carriera internazionale con il famoso singolo I’m Outta Love. Il tour europeo Not That Kind 2025 prevede quattro date esclusive nel nostro paese: la prima si terrà il 19 marzo a Torino, seguita da concerti a Roma, Milano e Padova. Successivamente, il tour si sposterà in Spagna, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Belgio e Regno Unito.

Anastacia ha espresso la sua gioia nel tornare in tournée in Europa, sottolineando l’importanza di questo evento, essendo il primo tour dedicato al suo primo album. “Non posso credere che siano passati 25 anni da Not That Kind! Festeggeremo in puro stile Anastacia. Non vedo l’ora di vedervi tutti lì!” ha dichiarato.

Il concerto a Torino si svolgerà nella suggestiva Sala Fucine delle OGR, un’ex officina ferroviaria riqualificata in un importante hub culturale e musicale. Questo spazio rappresenta un contesto ideale per accogliere l’artista che ha influenzato il pop internazionale.

La setlist dei concerti italiani include brani iconici come One Day in Your Life, Sick and Tired, Left Outside Alone e I’m Outta Love. Gli spettacoli si svolgeranno nelle seguenti date e location: Torino (19 marzo), Roma (22 marzo), Milano (24 marzo) e Padova (25 marzo). I biglietti sono già disponibili per l’acquisto.