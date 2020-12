L’attacco anarchico contro la sede di CasaPound a Grosseto non può essere considerato un atto di terrorismo perché “la volontà di colpire una controparte politica” non è valutabile come tale. A sostenerlo è il Giudice per le indagini preliminari di Firenze Angelo Antonio Pezzuti, che, “condividendo le argomentazioni avanzate dal pubblico ministero”, oggi ha emesso un decreto di archiviazione (limitatamente al reato di terrorismo per cui è competente la procura distrettuale) nei confronti di due anarchici arrestati il 18 febbraio 2017 mentre stavano preparando un attacco contro ‘La Deceris’, sede locale di CasaPound che il movimento avrebbe inaugurato il giorno successivo. I due anarchici, dopo aver fatto delle scritte ingiuriose sul muro della sede, erano stati sorpresi dalla polizia sul tetto dello stabile con due candelotti esplosivi, ciascuno del peso di 27,5 grammi.

Fonte