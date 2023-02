Anarchici, Perrugini (Oss. Anni piombo): "Alla Sapienza parole choc, causa cattivi maestri"

“Queste sono esattamente le conseguenze di quando si hanno ‘cattivi maestri’ che una certa opinione pubblica ha continuato a sostenere grazie alla rete sempre attiva di ‘soccorso rosso’. Mi auguro solo che non arrivino a raggiungere gli stessi livelli di violenza ma che rimangano solo sfoghi di deviati che preferiscono distruggere invece di costruire”. Lo afferma Potito Perruggini, presidente dell’osservatorio “Anni di piombo” per la verità storica, commentando le parole “scioccanti” pronunciate all’assemblea in sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41bis alla Sapienza come emerso in un servizio della trasmissione “Quarta Repubblica” di ieri.

Nel servizio infatti, si riporta la voce di uno degli intervenuti secondo il quale “quello che è stato fatto negli anni 70-80 ha avuto un tale valore che ancora adesso lo stato e l’apparato dominante li maledicono. Maledicono appunto quelli che chiamano ‘anni di piombo’. Anni che invece sono stati rivoluzionari. Di piombo per loro, mentre Alfredo è al 41 bis. Non ci dobbiamo dimenticare dei nostri compagni, dei nostri fratelli a Parigi, esuli da 40 anni. Questo è un paese che non fa i conti con la propria storia”.

Secondo Perruggini “le coincidenze temporali, come l’udienza di oggi a Parigi dei ‘loro fratelli brigatisti pluriomicidi’, lasciano presumere una regia più ampia che da tempo ha pianificato la strategia. Chi sta sottovalutando tutto questo continua ad offendere gli italiani tutti che ancora oggi stanno pagando le conseguenze di quegli anni di violenza estrema”. “La situazione è così grave e delicata che sembra surreale assistere ad una sinistra che si arrampica sugli specchi parlando delle condizioni di chi ‘poverino’ la nostra giustizia ha messo a scontare la pena col 41 bis – conclude il presidente dell’osservatorio ‘Anni di piombo’ – Forse si sono dimenticati che proprio il ‘loro’ ministro Cartabia ha firmato il provvedimento per Cospito? Speriamo riacquistino presto la memoria, potrei consigliargli qualche libro da studiare”.