Anarchici, imbrattato portone Consolato italiano a Barcellona: scritte per Cospito

Sbarca in Spagna la protesta a sostegno dell’anarchico al 41 bis Alfredo Cospito, detenuto nel penitenziario di Sassari e da oltre due mesi in sciopero della fame per protestare contro il regime del carcere duro a cui è sottoposto. A quanto apprende l’Adnkronos, gli anarchici, con un blitz scattato ieri sera tra le 21.30 e le 22, sono riusciti a scrivere slogan a favore di Cospito sul portone di ingresso del Consolato Generale d’Italia a Barcellona, che sarebbe stato imbrattato con vernice rossa da un uomo con il volto coperto, presumibilmente ripreso dalle telecamere di sorveglianza.