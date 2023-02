Anarchici, appello "Anni di Piombo": "Forze politiche siano unite, serve solidarietà nazionale

“Ci sembra alquanto surreale assistere a quanto sta accadendo. Se non si manifesta una forte solidarietà Nazionale fra le forze politiche in questo momento quando ci dovrà essere? Dopo aver raggiunto un grande risultato con la cattura del latitante Matteo Messina Denaro ci aspettavamo un atteggiamento diverso da parte degli esponenti politici. Gli anni di piombo ci hanno lasciato delle ferite oggi ancora aperte che andrebbero rimarginate con una ricerca profonda di verità a cui sicuramente anche il Messina Denaro potrebbe contribuire”. Lo afferma all’Adnkronos Potito Perruggini, presidente di ‘Anni di Piombo- osservatorio nazionale per la verità storica’, intervendo sulle polemiche politiche sul 41bis e rivolgendo un appello “al Parlamento sull’intoccabilità del ’41 bis’”.

“Bene ha fatto Giovanni Impastato a scrivere alla giovane figlia di Messina Denaro sollecitandola a intervenire per rompere il cordone ombelicale della sua famiglia con la mafia delle stragi e, non è escluso, con settori deviati delle Istituzioni – continua – E invece cosa accade? Assistiamo alle processioni di parlamentari al capezzale di un pluripregiudicato che abusa di una protesta simbolica di gandhiana memoria per continuare nella minaccia allo Stato italiano”.

“Vogliamo tentare, una volta per tutte a dimostrare di essere una Nazione compatta che tutela esclusivamente la sicurezza dei propri cittadini, senza spregiudicati doppi scopi ambigui ma premiati con ‘legion d’onore’?”, si chiede Perruggini.

“Gli anarchici stanno minacciando lo Stato apertamente e Cospito è stato portato al 41 bis perché anche dal carcere riusciva a gestire il branco, è un manipolatore così perverso che li sta manovrando facendo pressione su di loro con il suo ‘sacrificio’ fino alla morte per la causa. Praticamente fa il kamikaze – continua Perruggini – È un terrorista e deve essere tenuto in vita per rispetto alla vita che dobbiamo dimostrare ai nostri figli, ma nulla di più”.

“La domanda che ci poniamo è come possano alcuni parlamentari essere caduti nella trappola e si siano fatti manipolare da questo criminale? Speriamo che in questo caso a pensar male non ci indoviniamo! – prosegue – Il gruppetto di giovani occupanti la Sapienza, ma con tutta probabilità anche molti occupanti gli scranni del Parlamento, poco sanno del pur recente passato degli ‘Anni di piombo’ e delle dimostrate influenze straniere”.

“Ancora oggi, una sparuta minoranza tenta di condizionare la libertà dell’intera Nazione definendo ‘assassini’ le nostre principali autorità, a cui va la nostra incondizionata solidarietà. A chi giova tutto questo? Non vogliamo si ripeta mai più nulla di tutto questo! Oltre alle migliaia di vittime innocenti la vittima principale fu la Nazione Italia – conclude – É giunto il momento di schierarsi uniti inequivocabilmente con chiarezza pro o contro la Nazione, pro o contro gli italiani. Nel 30esimo anniversario delle stragi di mafia di Milano, Firenze, Roma del 1993, non sono più sufficienti azioni simboliche servono gesti concreti. Facciamo appello a tutte le forze politiche affinché al più presto il Parlamento deliberi una mozione che impegni il governo all’intoccabilità del ’41 bis’ voluto fortemente dall’amatissimo Giovanni Falcone”.