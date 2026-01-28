Analyst Finanziario Esperto

Posizione lavorativa: Analyst
Azienda: Entain
Descrizione lavoro: e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido… dal Senior Analyst; Supportare il team IT BI per l’implementazione dei cubi Tableau al fine di un miglioramento costante
Località: Roma
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!