12.5 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Lavoro

Analyst Finanziario Esperto

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: Analyst

Azienda: Entain

Descrizione lavoro: e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido… dal Senior Analyst; Supportare il team IT BI per l’implementazione dei cubi Tableau al fine di un miglioramento costante

Località: Roma


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Ultimo bollettino neve: aggiornamenti del 28/01/2026
Articolo successivo
Marcello Sacchetta conferma distacco da Giulia Pauselli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.