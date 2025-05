Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: JUNIOR B2B SALES ANALYST



Azienda: Randstad



Descrizione del lavoro: le nuove legislazioni in materia ambientale ed di economia circolare; – curare la fidelizzazione dei clienti storici… in economia o affini con indirizzo ambientale; – Specializzazione di II livello in tematiche di economia circolare (requisito…



Luogo: Udine