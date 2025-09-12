Idealservice è una Società Cooperativa con sede a Udine, fondata nel 1953. Oggi è tra le principali realtà nazionali nei settori del facility management e dei servizi ambientali, specializzandosi nella gestione di impianti di selezione rifiuti.

Attualmente, siamo alla ricerca di un Analista/Programmatore Junior da inserire nel team ICT.

La figura selezionata avrà le seguenti responsabilità:

Interfacciarsi con i colleghi per raccogliere richieste di implementazione e modifica delle applicazioni aziendali;

Analizzare le richieste, valutare la fattibilità e stimare l’impatto sui processi;

Tradurre in forma tecnica le specifiche di implementazione e di processo;

Sviluppare direttamente o coordinare fornitori esterni per le funzionalità richieste;

Monitorare costantemente l’andamento delle attività interne ed esterne;

Testare in modo esaustivo i risultati dello sviluppo;

Formare i colleghi sulle nuove funzionalità rilasciate;

Proporre miglioramenti delle funzioni esistenti.

Requisiti:

Diploma o Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, o titolo equivalente;

Minimo 2 anni di esperienza in ruoli simili, preferibilmente in società di consulenza o aziende strutturate;

Conoscenza di almeno un ERP aziendale.

Preferenziale: conoscenza di Sage X3 e/o Zucchetti HR e Gestione Presenze;

Familiarità con strumenti di integrazione applicativa e automazione (API, Power Platform, ETL);

Conoscenza base di SQL e database relazionali.

Sede di lavoro: Pasian di Prato (UD)

Orario di lavoro: Full time

Tipo di inserimento: Tempo indeterminato

Se sei interessato a questa opportunità, inviaci il tuo CV!