22.5 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Lavoro

ANALISTA PROGRAMMATORE JUNIOR

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Idealservice è una Società Cooperativa con sede a Udine, fondata nel 1953. Oggi è tra le principali realtà nazionali nei settori del facility management e dei servizi ambientali, specializzandosi nella gestione di impianti di selezione rifiuti.

Attualmente, siamo alla ricerca di un Analista/Programmatore Junior da inserire nel team ICT.

La figura selezionata avrà le seguenti responsabilità:

  • Interfacciarsi con i colleghi per raccogliere richieste di implementazione e modifica delle applicazioni aziendali;
  • Analizzare le richieste, valutare la fattibilità e stimare l’impatto sui processi;
  • Tradurre in forma tecnica le specifiche di implementazione e di processo;
  • Sviluppare direttamente o coordinare fornitori esterni per le funzionalità richieste;
  • Monitorare costantemente l’andamento delle attività interne ed esterne;
  • Testare in modo esaustivo i risultati dello sviluppo;
  • Formare i colleghi sulle nuove funzionalità rilasciate;
  • Proporre miglioramenti delle funzioni esistenti.

Requisiti:

  • Diploma o Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, o titolo equivalente;
  • Minimo 2 anni di esperienza in ruoli simili, preferibilmente in società di consulenza o aziende strutturate;
  • Conoscenza di almeno un ERP aziendale.
  • Preferenziale: conoscenza di Sage X3 e/o Zucchetti HR e Gestione Presenze;
  • Familiarità con strumenti di integrazione applicativa e automazione (API, Power Platform, ETL);
  • Conoscenza base di SQL e database relazionali.

Sede di lavoro: Pasian di Prato (UD)
Orario di lavoro: Full time
Tipo di inserimento: Tempo indeterminato

Se sei interessato a questa opportunità, inviaci il tuo CV!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

IMPIEGATO/A CONTABILE SENIOR

Ricerca impiegato/a contabile per gestione finanziaria in azienda cartotecnica. Requisito: esperienza di 3 anni. Benefit: flessibilità oraria.

IT Salesforce Developer Expert

Il Salesforce Developer Expert personalizza la piattaforma Salesforce, richiedendo esperienza nello sviluppo; contribuisce a soluzioni scalabili e sicure.

Office Assistant Part

Office Assistant part-time in un'azienda chimica. Richiesta: ottima conoscenza dell'inglese. Beneficio: smart working per 2-3 giorni a settimana.

Addetto alla Manutenzione

Tecnico di manutenzione garantisce il corretto funzionamento degli impianti. Requisito: esperienza in ruoli simili. Beneficio: riduzione dei guasti.

Junior Data Engineer

Junior Data Engineer per progettare una nuova Data Platform; richiedere esperienza in Azure. Beneficio: crescita in un team innovativo.

Articolo precedente
Fairy Platinum Plus – 152 Capsule Lavastoviglie Limone
Articolo successivo
Violenza Politica negli USA: Il Caso di Charlie Kirk
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.