Idealservice è una Società Cooperativa con sede a Udine, fondata nel 1953. Oggi è tra le principali realtà nazionali nei settori del facility management e dei servizi ambientali, specializzandosi nella gestione di impianti di selezione rifiuti.
Attualmente, siamo alla ricerca di un Analista/Programmatore Junior da inserire nel team ICT.
La figura selezionata avrà le seguenti responsabilità:
- Interfacciarsi con i colleghi per raccogliere richieste di implementazione e modifica delle applicazioni aziendali;
- Analizzare le richieste, valutare la fattibilità e stimare l’impatto sui processi;
- Tradurre in forma tecnica le specifiche di implementazione e di processo;
- Sviluppare direttamente o coordinare fornitori esterni per le funzionalità richieste;
- Monitorare costantemente l’andamento delle attività interne ed esterne;
- Testare in modo esaustivo i risultati dello sviluppo;
- Formare i colleghi sulle nuove funzionalità rilasciate;
- Proporre miglioramenti delle funzioni esistenti.
Requisiti:
- Diploma o Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, o titolo equivalente;
- Minimo 2 anni di esperienza in ruoli simili, preferibilmente in società di consulenza o aziende strutturate;
- Conoscenza di almeno un ERP aziendale.
- Preferenziale: conoscenza di Sage X3 e/o Zucchetti HR e Gestione Presenze;
- Familiarità con strumenti di integrazione applicativa e automazione (API, Power Platform, ETL);
- Conoscenza base di SQL e database relazionali.
Sede di lavoro: Pasian di Prato (UD)
Orario di lavoro: Full time
Tipo di inserimento: Tempo indeterminato
Se sei interessato a questa opportunità, inviaci il tuo CV!
