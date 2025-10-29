Analista Programmatore a Carrara con opportunità di crescita professionale

Titolo lavoro: Analista Programmatore – Carrara



Azienda: Bonart



Descrizione lavoro:

Stiamo cercando un Analista Programmatore che sarà responsabile dello sviluppo e della manutenzione di applicazioni software, oltre ad analizzare i requisiti del sistema per garantire soluzioni ottimali. I candidati ideali devono possedere competenze solide in linguaggi di programmazione e nella gestione dei database, con una laurea pertinente e preferibilmente esperienza nel settore. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale, formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico e collaborativo.



Località: Carrara



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:51:32 GMT

