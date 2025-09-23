Analista Finanziario

Lavorando come Rider per Just Eat, sei il cuore pulsante della nostra attività. La nostra squadra è formata da persone diverse, unite dalla convinzione che la vita è più luminosa in arancione.

Stiamo cercando di consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti partner direttamente a casa dei clienti in tutta Torre del Greco. Offriamo contratti equi e flessibili e la possibilità di lavorare nei weekend e, eventualmente, durante la settimana. Puoi lavorare 10, 15 o 20 ore a settimana a seconda dei turni disponibili nella tua città. Ogni settimana organizzeremo il tuo orario di lavoro.

COSA OFFRIAMO

– Essere parte di una delle più grandi aziende di food delivery al mondo.

– Supporto da parte di un team locale.

– Spirito comunitario tra i nostri driver.

– Opportunità di fare nuove conoscenze.

– Tutte le attrezzature necessarie fornite da noi.

– Assicurazione completa, inclusi congedi di maternità e paternità.

SALARIO E BONUS

– Stipendio fisso orario, indipendentemente dalle consegne effettuate.

– Bonus di consegna per guadagni extra.

– Le mance sono tue, senza commissioni.

REQUISITI

– Età minima di 18 anni.

– Amore per l’aria aperta.

– Possesso di:

– Bicicletta, e-bike, scooter o auto.

– Patente di guida valida per veicoli motorizzati.

– Smartphone con piano dati.

Sei pronto a muovere le ruote? Candidati ora!