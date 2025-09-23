Analista Finanziario

Stiamo cercando di consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti partner direttamente a casa dei clienti in tutta Torre del Greco. Offriamo contratti equi e flessibili e la possibilità di lavorare nei weekend e, eventualmente, durante la settimana. Puoi lavorare 10, 15 o 20 ore a settimana a seconda dei turni disponibili nella tua città. Ogni settimana organizzeremo il tuo orario di lavoro.
COSA OFFRIAMO
– Essere parte di una delle più grandi aziende di food delivery al mondo.
– Supporto da parte di un team locale.
– Spirito comunitario tra i nostri driver.
– Opportunità di fare nuove conoscenze.
– Tutte le attrezzature necessarie fornite da noi.
– Assicurazione completa, inclusi congedi di maternità e paternità.
SALARIO E BONUS
– Stipendio fisso orario, indipendentemente dalle consegne effettuate.
– Bonus di consegna per guadagni extra.
– Le mance sono tue, senza commissioni.
REQUISITI
– Età minima di 18 anni.
– Amore per l’aria aperta.
– Possesso di:
– Bicicletta, e-bike, scooter o auto.
– Patente di guida valida per veicoli motorizzati.
– Smartphone con piano dati.
Sei pronto a muovere le ruote? Candidati ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
