21.8 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Lavoro

Analista Finanziario

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Lavorando come Rider per Just Eat, sei il cuore pulsante della nostra attività. La nostra squadra è formata da persone diverse, unite dalla convinzione che la vita è più luminosa in arancione.

Stiamo cercando di consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti partner direttamente a casa dei clienti in tutta Torre del Greco. Offriamo contratti equi e flessibili e la possibilità di lavorare nei weekend e, eventualmente, durante la settimana. Puoi lavorare 10, 15 o 20 ore a settimana a seconda dei turni disponibili nella tua città. Ogni settimana organizzeremo il tuo orario di lavoro.

COSA OFFRIAMO
– Essere parte di una delle più grandi aziende di food delivery al mondo.
– Supporto da parte di un team locale.
– Spirito comunitario tra i nostri driver.
– Opportunità di fare nuove conoscenze.
– Tutte le attrezzature necessarie fornite da noi.
– Assicurazione completa, inclusi congedi di maternità e paternità.

SALARIO E BONUS
– Stipendio fisso orario, indipendentemente dalle consegne effettuate.
– Bonus di consegna per guadagni extra.
– Le mance sono tue, senza commissioni.

REQUISITI
– Età minima di 18 anni.
– Amore per l’aria aperta.
– Possesso di:
– Bicicletta, e-bike, scooter o auto.
– Patente di guida valida per veicoli motorizzati.
– Smartphone con piano dati.

Sei pronto a muovere le ruote? Candidati ora!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Analista Finanziario

Rider per Just Eat: support della comunità, necessaria bici/scooter, guadagni fissi e bonus, anche per attese e mance.

Ingegnere Informatico Flessibile

Diventa Corriere per Just Eat: richiediamo un'età minima di 18 anni. Beneficio: stipendio fisso e bonus, mance complete per te.

Back office amministrativo per centro produzione pasti

Cerchiamo un Impiegato Back Office per gestione qualità e approvvigionamenti. Requisito: esperienza in relazioni interpersonali. Beneficio: lavoro part-time con flessibilità.

Addetto Area Login

Ruolo: Gestione campioni e supporto clienti in Area Login Ambientale. Requisito: Formazione in materia chimica. Beneficio: Ottimizzazione della gestione delle informazioni e delle esigenze clienti.

Responsabile Brand e Comunicazione

Head of Brand & Communication per azienda Beauty; requisito chiave: esperienza nella gestione di team creativi. Beneficio: rafforzamento del posizionamento del marchio.

Articolo precedente
Il Paese Europeo con i Pendolari più Lenti: Scopri Quale!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.