Analista e Sviluppatore Software C# a Milano – Unisciti a un team innovativo

Titolo lavoro: Analista e Sviluppatore Software C#



Azienda: Unitec



Descrizione lavoro:

Stiamo cercando un/una Analista e Sviluppatore Software C# per supportare l’ampliamento del nostro team. La figura prescelta sarà responsabile dell’analisi e progettazione di soluzioni software, nonché dello sviluppo di applicazioni in C#. È richiesta una buona conoscenza del linguaggio C#, esperienza nel settore e capacità di lavorare in team. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e formazione continua.



Località: Lugo, Ravenna



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:59:46 GMT

