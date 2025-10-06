10.9 C
Roma
lunedì – 6 Ottobre 2025
Lavoro

Analista e Sviluppatore Software C# a Milano – Unisciti a un team innovativo

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Analista e Sviluppatore Software C#

Azienda: Unitec

Descrizione lavoro:
Stiamo cercando un/una Analista e Sviluppatore Software C# per supportare l’ampliamento del nostro team. La figura prescelta sarà responsabile dell’analisi e progettazione di soluzioni software, nonché dello sviluppo di applicazioni in C#. È richiesta una buona conoscenza del linguaggio C#, esperienza nel settore e capacità di lavorare in team. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e formazione continua.

Località: Lugo, Ravenna

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:59:46 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Georgia: Accuse di complotto all’opposizione e all’Ue
Articolo successivo
Roborock Q7 L5+: Aspirapolvere Robot con Dock Vuotante, 8000 Pa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.