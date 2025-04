Analista dei Dati Clienti

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Customer Data Analyst



Azienda: PwC



Descrizione del lavoro: Line of Service AdvisoryIndustry/Sector Not ApplicableSpecialism CustomerManagement Level AssociateJob Description & Summary Vuoi essere al centro di prospettive di crescita uniche?

Entra nella practice Customer Transformation di PwC e diventa:Customer Data ScientistYour PerspectivesTi unirai al gruppo di Customer Transformation di PwC su sfidanti progetti di Customer Advance Analytics e Data Science in ambito Consumer Markets, Financial Services, Energy&Utilities e Telco&Media, per supportare le organizzazioni nel valorizzare il patrimonio informativo sui propri Clienti e Consumatori finali, utilizzando i dati a disposizione per sviluppare soluzioni innovative basate su Machine Learning.Grazie all’accesso alle vaste competenze del nostro network internazionale, potrai dare spazio alle tue idee e fornire il contributo innovativo che hai sempre desiderato.Sarai coinvolto con crescenti responsabilità nelle seguenti attività:

Disegno, sviluppo, test e misurazione delle performance di modelli di Machine Learning e di modelli statistici in ambito Marketing: segmentazioni, Customer scoring, modelli di classificazione, modelli predittivi, modelli di propensione/raccomandazione;

Analisi dati avanzate sul comportamento dei Clienti sia su canale fisico che digitale attraverso esplorazione di dati strutturati e destrutturati, al fine di derivare insight di business;

Sviluppo di analisi quantitative e modelli di Machine Learning a supporto di progettualità di data-driven Strategy & Decision Making;

Attività di targeting evoluto e valutazione quantitativo-statistica delle campagne di Marketing;

Raccolta dei requisiti progettuali a diretto contatto con il cliente per il disegno e l’elaborazione di soluzioni data-driven;

Your unique strengths

Stai concludendo o hai concluso il percorso di studi o possiedi una laurea magistrale preferibilmente ad indirizzo scientifico (es. Data Science, Informatica, Statistica, Matematica, Fisica);

Hai un’ottima conoscenza di almeno uno tra i linguaggi Python ed R;

Possiedi una buona conoscenza dei database relazionali e del linguaggio SQL;

Hai forti competenze analitiche e ti interessa usare i dati per trovare soluzioni funzionali, creative ed innovative a problemi complessi;

Parli e scrivi in inglese fluentemente;

Ti interessa lavorare in team e crescere in un ambiente di lavoro stimolante e positivo;

Sei flessibile e hai forte motivazione ad intraprendere una carriera professionale in consulenza;

Saranno considerate un plus, le conoscenze, anche a livello base di:

Framework Spark e piattaforme Cloud come Amazon Web Services, Azure e Google Cloud Platform;

Artificial Intelligence in ambito Speech Analytics, Natural Language Processing o Computer Vision;

Education (if blank, degree and/or field of study not specified) Degrees/Field of Study required:Degrees/Field of Study preferred:Certifications (if blank, certifications not specified)Required SkillsOptional SkillsDesired Languages (If blank, desired languages not specified)Travel Requirements Not SpecifiedAvailable for Work Visa Sponsorship? NoGovernment Clearance Required? No



Luogo: Milano