Analisi: LADY GAGA – “Mayhem” [Esplorazione di Ogni Traccia]

Il ritorno di Lady Gaga alle sue origini suscita sentimenti contrastanti. Chi scrive non è mai stato un grande fan della sua prima era, caratterizzata da “The Fame” e “Born This Way”, preferendo il lato più sofisticato dell’artista. Tuttavia, il fallimento di “Joker: Folie à Deux” l’ha spinta a tornare nella sua comfort zone. L’album “MAYHEM” rappresenta questa rinascita, mostrando consapevolezza e controllo. Sebbene riaffermi la sua natura camaleontica, Gaga continua a sfidare i confini, presentando un’opera vibrante e intima, in cui la ricerca dell’identità si fonde con la volontà di appartenenza.

Le quattordici tracce fungono da capitoli di un diario sonoro, con “Die with a Smile”, una collaborazione con Bruno Mars, che esplora temi edonistici e malinconici. L’album si distingue per la fusione di suoni live ed elettronici, con la voce di Gaga che passa da toni vellutati a quelli più incisivi. Registrato agli studi Shangri-La, il progetto coinvolge produttori di rilievo come Andrew Watt e Gesaffelstein.

Tuttavia, alcune tracce sembrano un omaggio a sé stessa, rischiando l’autoreferenzialità. Ma quando l’album osa spingersi oltre i cliché, riemerge l’artista capace di reinventarsi. Tra i brani, “Disease” mescola elettronica e rock, mentre “Garden of Eden” celebra la vita notturna con sonorità pop e grunge. “Perfect Celebrity” offre una critica al culto delle celebrità, mentre “Vanish Into You” esplora l’amore in modo teatrale. “Blade of Grass”, infine, si distingue come un momento di vulnerabilità. In sintesi, “MAYHEM” si presenta come un album che cattura l’essenza di Lady Gaga, mantenendo viva la sua influenza su una generazione.