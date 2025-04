Analisi di ACHILLE LAURO – ‘Comuni Mortali’

Il processo di evoluzione artistica di Achille Lauro trova in “Comuni Mortali” un nuovo, significativo approdo. L’album, lontano dall’essere definitivo, segna una transizione importante in cui Lauro, abbandonando i suoi alter ego più spettacolari, si veste da cantautore romano. Le canzoni sono lettere musicali dedicate a figure chiave della sua vita, come la madre Cristina e la sua comunità, un gesto che lo avvicina al pubblico e abbraccia le debolezze e le paure dei “comuni mortali”. La traccia principale, AMOR, evidenzia questa nuova sensibilità, presentando una ballata densa e malinconica dedicata a una Roma notturna. Accanto a ballate più intime, ci sono episodi dinamici come “Fiori di papavero” e il funky di “Dirty Love”, che dimostrano la familiarità di Lauro con il pop. Tuttavia, l’ambizione sentimentale dell’album può talvolta sfociare in melensaggine, con testi che tendono a un lirismo eccessivo. Questo rischio, già presente in precedenti lavori, potrebbe svuotare l’identità artistica di Lauro, rendendola superficiale. “Comuni Mortali” si presenta come un’opera onesta e consapevole, probabilmente la più matura dell’artista, pur mantenendo un intimismo elegante e disinnescato. Lauro riesce a raccontarsi, ma non sempre riesce ad affondare nei temi trattati. Da ascoltare subito sono le tracce “Amor,” “Cristina,” e “Barabba III,” mentre alcune canzoni risultano lente e possono essere saltate dopo un primo ascolto. Voto complessivo: 6,50.