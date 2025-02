Analisi dell’OMS sulla Malattia Misteriosa in Congo: Casi e Vittime

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sta indagando su una malattia misteriosa in Congo, che ha causato oltre 1.000 casi e almeno 60 decessi nella provincia dell’Equatore. La malattia si presenta con sintomi come febbre, mal di testa, brividi e dolori muscolari. La situazione è aggravata da diverse crisi e epidemie concomitanti, che minacciano il sistema sanitario e la popolazione locale. L’epidemia è iniziata nel villaggio di Boloko dopo la morte di tre bambini che avevano mangiato un pipistrello. A seguito di questo focolaio, campioni di 13 casi sono stati inviati all’Istituto nazionale per la ricerca biomedica di Kinshasa per analisi.

I risultati hanno escluso malattie da febbre emorragica, ma alcuni campioni sono risultati positivi per la malaria. Un episodio simile era avvenuto l’anno precedente, dove una malattia simil-influenzale era stata identificata come probabile tipo di malaria. Attualmente, la provincia dell’Equatore sta affrontando un focolaio nella zona sanitaria di Basankusu, dove sono stati segnalati recenti ammalamenti.

Il portavoce dell’Oms, Tarik Jasarevic, ha avvertito che la rapida diffusione dei casi rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica, mentre l’origine della malattia rimane sconosciuta e le capacità di sorveglianza nei villaggi sono limitate. Un team nazionale di risposta rapida, con esperti dell’Oms, è stato inviato per indagare e supportare le autorità sanitarie locali, intensificando la sorveglianza e fornendo cure per malattie come malaria, febbre tifoide e meningite. Campioni di cibo, acqua e ambiente saranno analizzati per verificare possibili contaminazioni.