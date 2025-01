Analisi della Performance di Borsa Post-Apertura

Effetto Lewis Hamilton per la Ferrari. Il nuovo pilota ha condiviso su Instagram la foto del suo “primo giorno da pilota della Ferrari”, contribuendo a un incremento del titolo in Borsa, dopo un’apertura timida. Il prezzo delle azioni è partito da 424,6 euro, toccando un picco di 427,8 euro, per poi stabilizzarsi attorno ai 420 euro. Alle 14, la comunicazione della foto di Hamilton a Maranello, con una Ferrari e la bandiera della scuderia, ha rianimato il titolo. Il pilota ha esclamato: “Ho sempre sognato di guidare in rosso. Oggi inizia una nuova era per questa squadra leggendaria”.

Il titolo della Ferrari era già salito del 9% a febbraio, in seguito all’annuncio dell’ingaggio di Hamilton, sette volte campione del mondo con la Mercedes. Il rilevante aumento del titolo è avvenuto dopo la notizia dell’accordo e la squadra ha chiuso il 2023 con un utile netto di 1,25 miliardi di euro, segnando un incremento del 34% rispetto al 2022. Per quanto riguarda Lewis Hamilton, il suo stipendio in Ferrari non è stato ufficializzato, ma si ipotizza che il suo contratto triennale superi le cifre guadagnate negli ultimi anni con la Mercedes, stimato tra i 50 e i 55 milioni di dollari all’anno.

Oltre a essere un pilota, Hamilton è noto per il suo impegno in iniziative ambientali e sociali, come la dieta vegana e il supporto al movimento Black Lives Matter. Ha anche sostenuto le proteste giovanili in Nigeria contro le violenze della polizia.