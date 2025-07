Analisi del Prezzo di BNB e Cardano: Trend e Correzioni

L’andamento dei principali criptovalute continua a suscitare interesse nel mercato finanziario. Negli ultimi giorni, Binance Coin (BNB) e Cardano (ADA) hanno mostrato variazioni significative nei loro prezzi.

Per quanto riguarda il BNB, dopo aver registrato un massimo di $697 a maggio, ha intrapreso una fase ribassista che ha toccato un minimo di $600 il 22 giugno, da cui ha iniziato una risalita. Con l’avvio di luglio, il prezzo ha superato la media mobile a 50 giorni, raggiungendo nuovamente i $700. Due giorni fa, BNB ha toccato un massimo di $707,50, ma ha chiuso con una flessione dello 0,50%. La candela formatasi in quel frangente è un segnale di possibile inversione, noto come “shooting star”, tipico al culmine di un trend. La giornata successiva ha confermato una fase correttiva, con il primo supporto fissato a $668 e un supporto principale a $655.

Per Cardano, la situazione è simile. Dopo un’impennata che ha portato il prezzo a un massimo di $0,7774 la scorsa settimana, attualmente ADA quota $0,7297, riflettendo una fase di correzione. Dopo il picco, il prezzo ha intrapreso un ritracciamento per poi tentare un nuovo slancio rialzista. Entrambe le criptovalute necessitano di monitoraggio attento, dato il clima volatile del mercato e i segnali di inversione.