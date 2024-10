Analisi del Dossieraggio Mediatico durante le Elezioni: Un Fallimento

I risultati delle elezioni in Liguria hanno visto la vittoria di Marco Bucci, il sindaco di Genova in carica, che ha ottenuto il 48,80% dei voti, succedendo a Giovanni Toti come presidente della Regione. Tuttavia, la Procura di Genova è stata criticata per aver coinvolto nel dibattito elettorale accuse che hanno colpito i “bravi amministratori”, secondo il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. In un editoriale del 29 ottobre, Sallusti ha attaccato i pubblici ministeri di Genova e ha indirizzato le sue critiche anche verso il giornalista Sigfrido Ranucci e il suo programma Report (Rai 3).

Nella puntata di Report andata in onda il 28 ottobre, è stato presentato un servizio sull’inchiesta riguardante Giovanni Toti, con riferimenti a Marco Bucci. Sallusti ha definito il lavoro di Ranucci un “dossieraggio mediatico a urne aperte” e ha sostenuto che il vero perdente fosse Ranucci stesso. Ha anche criticato la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, per la scelta di un “pessimo candidato” come Andrea Orlando e ha menzionato Giuseppe Conte, esprimendo preoccupazione per la situazione del Movimento Cinque Stelle.

Sallusti ha elogiato Giorgia Meloni per aver sostenuto Bucci, affermando che la vittoria di quest’ultimo non dovrebbe sorprendere chi osserva la politica con obiettività. Ha aggiunto che gli avversari politici di Meloni, con la loro debolezza, rappresentano i migliori alleati della premier.

Da parte sua, Marco Bucci ha dichiarato di non essere preoccupato per il servizio di Report, ma si è mostrato disgustato per come sono state gestite le informazioni durante il silenzio elettorale. Ha riferito che sarebbe stato più corretto se il suo avversario, Andrea Orlando, avesse preso le distanze da tali pratiche.

Alla fine, Orlando ha ottenuto il 47,33% dei voti e ha riconosciuto che il centrosinistra ha affrontato delle difficoltà. Bucci ha promesso di essere “il presidente di tutti i liguri” dopo la sua vittoria, segnando un significativo risultato per il centrodestra nella regione.