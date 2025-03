Analisi del DNA di Andrea Sempio nel caso di Chiara Poggi a Garlasco: Possibili sviluppi

I pubblici ministeri di Pavia hanno richiesto un incidente probatorio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. L’obiettivo è di accelerare le analisi grazie alle nuove tecnologie e di preservare i campioni per future analisi. In particolare, sono stati acquisiti i “para-adesivi delle impronte” trovate sulla scena del crimine e sugli oggetti analizzati dai carabinieri del Ris di Parma. La richiesta è emersa dopo una consulenza genetica presentata dalla difesa di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio, riguardo al materiale biologico rinvenuto sotto le unghie di Poggi e la sua presunta compatibilità con il DNA di Andrea Sempio, un nuovo indagato.

Il procuratore Fabio Napoleone ha comunicato il deposito di una consulenza tecnica da parte di esperti in genetica, che sostiene la compatibilità del profilo genetico trovato sotto le unghie di Chiara con quello di Sempio. Il 13 marzo 2023 è stato prelevato un campione biologico da Sempio per determinare il suo profilo DNA. È emerso che alcuni campioni biologici e reperti di Chiara non erano stati distrutti e non erano stati sottoposti a analisi genetica in precedenti procedimenti. Le nuove tecnologie potrebbero ora consentire analisi più precise e dettagliate.

Dalla Procura si fa sapere che l’indagine include anche l’analisi di impronte e di altri reperti. L’aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano hanno quindi richiesto un incidente probatorio all’Ufficio Gip del Tribunale di Pavia, per effettuare un maxi accertamento genetico su diversi reperti.