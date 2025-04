Analisi dei Cani – ‘Post Mortem’: Esame Traccia per Traccia

Il progetto “I Cani” rappresenta il ritorno inaspettato della band di Niccolò Contessa, a nove anni dall’ultimo album, diventando un evento di rilievo nella musica indie italiana. Contessa crea un’opera di autenticità, un disco raro e prezioso, frutto di pazienza e intensa dedizione. Con una notevole maturità compositiva, l’artista, ora vicino ai quarant’anni, ha abbandonato le turbolenze giovanili per affrontare tematiche più profonde e intime, mantenendo una forza espressiva notevole.

Il disco è contraddistinto dall’essenzialità e dalla qualità musicale, senza compromessi con tendenze di mercato. Ogni canzone è costruita con attenzione e carica emotiva, alternando momenti di intensa potenza a passaggi più riflessivi. Le tracce trattano temi sia personali che socioculturali, come il senso di colpa (in “colpevole”) e una radiografia del privilegio occidentale (in “nella parte del mondo in cui sono nato”).

La produzione, realizzata da Contessa e Andrea Suriani, lascia spazio alla voce e agli strumenti, conferendo al lavoro un’aura di autenticità. Tra i brani da ascoltare subito si segnalano “io” e “felice”, mentre altri, come “post mortem”, regala un’atmosfera intensa e drammatica.

Il disco si conclude con “un’altra onda”, una metafora della vita e del desiderio di rialzarsi. In sintesi, l’album segna un ritorno significativo non solo per I Cani, ma per l’intera scena musicale indie italiana, affrontando la realtà con vulnerabilità e introspezione.