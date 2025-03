Analisi Completa: LUCIO CORSI – ‘Volevo essere un duro’ [Esplorazione Traccia per Traccia]

Lucio Corsi presenta il suo nuovo album “Volevo essere un duro”, un progetto che evoca un vecchio quaderno pieno di disegni e ritagli, un viaggio tra realtà e fantasia. Le nove tracce del disco sono come stanze di un palazzo, popolate da personaggi simili a quelli di un film di Wes Anderson. Corsi usa una scrittura poetica e cinematografica per raccontare storie di strada e sogni, esplorando tematiche di amicizia, nostalgia e illusioni.

L’album si apre con “Tu sei il mattino”, un brano evocativo che rappresenta il passare del tempo. “Nel cuore della notte” è una ballata sull’amicizia, mentre la title track “Volevo essere un duro”, che ha portato Corsi sul palco di Sanremo, affronta il tema della difficoltà di realizzare i propri sogni. Ogni canzone racconta episodi personali come in “Sigarette”, che esplora un momento specifico della vita dell’artista, e “Francis Delacroix”, dedicata a un amico fotografo.

Musicalmente, l’album mescola rock e cantautorato, richiamando artisti come Graziani, Dalla e Bennato, con arrangiamenti che rievocano le sonorità degli anni ’70. Corsi, insieme ai produttori Ottomano e Cupertino, crea un’opera ricca di emozioni, con melodie memorabili e testi che restano in mente. “Situazione complicata” è una canzone d’amore tragicomica, mentre “Questa vita” rappresenta una riflessione intima. In generale, “Volevo essere un duro” è un progetto che trasmette un senso di autenticità e ribellione, creando un’atmosfera di pace e serenità in poco più di mezz’ora.