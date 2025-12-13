Anacapri: nuova struttura per la cura degli animali

Ieri sera, nei locali comunali di via Pagliaro ad Anacapri, è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato alla cura degli animali. Questo spazio rappresenta un traguardo fondamentale per Anacapri e simboleggia l’impegno amministrativo degli ultimi anni.

Il nuovo centro, situato in una posizione strategica vicino all’Istituto Comprensivo Gemito-Nievo, non è solo un’opera infrastrutturale, ma anche il simbolo di un percorso iniziato dalle amministrazioni locali per integrare la tutela degli animali nel tessuto sociale e civile del territorio. In questi anni, la scelta di investire risorse nel bilancio comunale ha permesso di costruire una politica di tutela animale strutturata, con lo stanziamento di diecimila euro per le campagne di sterilizzazione e quindicimila euro per il sostentamento alimentare dei felini.

Grazie a questo impegno, la realtà locale può contare oggi su dieci colonie feline ufficialmente riconosciute, che garantiscono protezione e monitoraggio a oltre cento gatti sotto la diretta responsabilità dell’Ente. Il sindaco Franco Cerrotta ha sottolineato l’importanza del nuovo presidio e ha espresso un sentito ringraziamento all’associazione “I Migliori Amici” e alla collaborazione tecnico-scientifica del Centro Veterinario Anacaprese.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per ribadire la visione etica che anima l’amministrazione comunale, che considera la tutela animale come pilastro di una comunità moderna, armoniosa e solidale. Prendersi cura degli esseri viventi più fragili significa promuovere una cultura della responsabilità condivisa che contribuisce alla crescita civile dell’intera cittadinanza.