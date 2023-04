Ana Obregon madre a 68 anni: "La bimba è mia nipote, nata dal seme di mio figlio morto"

Ana Obregon, attrice spagnola di 68 anni, non è diventata madre con la maternità surrogata. La bimba nata negli Stati Uniti è la nipote dell’attrice e conduttrice: la piccola, ha spiegato Obregon al magazine ¡Hola!, è stata concepita con il seme di suo figlio Aless, morto nel 2020 all’età di 27 anni per un tumore. “Era l’ultima volontà di Aless”, le parole di Obregon. Una settimana fa, la star della tv aveva annunciato che la bimba era sua figlia. “Dovete sapere che la bambina è mia nipote, non mia figlia. E’ la figlia di Aless, quando diventerà grande le dirò che suo padre è stato un eroe. Voglio che lo sappia e che sia orgogliosa. Voglio che sappia la verità, ovvio. Non ho nulla da nascondere, anzi. E’ un motivo d’orgoglio, un miracolo. Era l’ultima volontà di Aless, portare alla luce suo figlio”. La bimba è legalmente registrata negli Stati Uniti come figlia di Ana Obregon: la piccola Ana Sandra Lequio Obregon è nata il 20 marzo.