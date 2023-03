Ana Mena: Mañana Dios Dirá è una cover in spagnolo di Stasera Che Sera dei Matia Bazar

Ana Mena ama così tanto l’Italia e la musica italiana che nel suo nuovo album, BelloDrama, ha inserito ben tre cover italiane che lei ha ricantato in spagnolo.

Lo ha fatto con Musica Ligera (cover di Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino), con Un Clasico (cover di Superclassico di Ernia) e con Stasera Che Sera dei Matia Bazar, nell’album presente con il titolo di Mañana Dios Dirá.

cuando decía album en italiano y album en español se referia a 1 verso en italiano en esta canción https://t.co/yn8V3KtPAl — 🏹🇬🇧🇬🇪🕊💎🆘️ (@enriquefoureira) March 23, 2023

La cantante ha così spaziato dai brani indie pop degli ultimi anni ad un classicone dei Matia Bazar cantato da Antonella Ruggiero nel 1978.



Ana Mena, ecco il testo di Stasera Che Sera dei Matia Bazar

Stasera che sera

Restare tutto il tempo con te

Di notte l’amore l’amore

è sempre una sorpresa per me

Poi respirare il profumo del mare

Mentre dal vento tu ti lasci cullare

Fare il signore o il mendicante

Non scordarsi mai però

Di essere anche amante

Stasera che sera

Restare tutto il tempo con te

Di notte l’amore l’amore

è sempre una sorpresa per me

Stringere il sole nelle mie mani

Toglierti i raggi

Come ad un albero i rami

Per circondare il tuo viso in calore

Non per fare un petalo intorno

Al suo fiore

Na a ria na na na ria na na na

Na na na na na na na na na na na na

Stasera che sera

Restare tutto il tempo con te

Di notte l’amore l’amore

è sempre una sorpresa per me

Spegnere il germe del nostro gioco

Sazi d’amore ma contenti di poco

Chiedere all’aria i suoi tesori

E così nel chiuso

Puoi sentirti sempre fuori

Stasera “stasera” che sera “che sera”

Restare tutto il tempo con te

Di notte l’amore l’amore

E’ sempre una sorpresa per me

Fare il conteggio dei giorni passati

Sapere adesso

Che non sono sciupati

E che tu sei sempre viva e presente

Ora come allora

Tu sei mia nella mia mente

Na a ria na na na ria na na na

Na na na na na na na na na na na na a

Stasera che sera

Restare tutto il tempo con te

Di notte l’amore l’amore

è sempre una sorpresa per me

Stasera che sera

Restare tutto il tempo con te

Di notte l’amore l’amore

è sempre una sorpresa per me…