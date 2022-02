Ana Mena oggi è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin che, da brava intervistatrice, le ha fatto una domanda su Francesco Monte. L’ex tronista, come già sappiamo, non ha mai visto di buon occhio il fatto che una cantante straniera venisse presa al suo posto al Festival di Sanremo.

Quando Francesco Monte, archiviata la delusione per il Festival di Sanremo, ha partecipato ad Una Voce Per San Marino per rappresentare il piccolo stato all’Eurovision Song Contest, Ana Mena – durante la sua esibizione – ha pubblicato su Twitter una risata.

In molti hanno creduto che la risata della Mena fosse riferita all’esibizione di Monte, ma lei questo lo ha categoricamente smentito.

“Non ho visto Francesco Monte [ad Una Voce Per San Marino, ndr] quella risata è stata confusa, io stavo ridendo per altro. Io ero appena atterrata a Madrid, scendo dall’aereo ed inizio a guardare TikTok. Mi imbatto in un video di un prete che balla la mia canzone, lo posto e rido. Io non sapevo che in quel momento – casualità e coincidenza – che questa persona stava cantando. Io non stavo ridendo di nessuno. Sono rispettosa e onesta. Non era riferito a Francesco Monte. Sono una persona che non vuole fare guerra, rispetto tutti i tipi di gusti”.