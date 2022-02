Sono passati esattamente due mesi da quando Francesco Monte sui social ha sbroccato contro Amadeus colpevole di aver arruolato per il proprio Festival un’artista straniera come Ana Mena.

“Ma come ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”.

Il rosicamento era dovuto perlopiù alla sua esclusione, dato che aveva presentato – senza successo – il brano Mi Ricordo Di Te, scartato poi proprio da Amadeus.

L’ex tronista, dopo aver sentito i brani di Yuman, Tanani e della stessa Ana Mena ha aperto dei sondaggi su Instagram dove ha chiesto ai propri follower “quale canzone vi piace di più?” paragonando le rispettive canzoni sanremesi al suo singolo, con tanto di “è richiesta tanta sincerità e zero cattiveria”. Purtroppo però per lui tutti i sondaggi lo hanno fatto perdere.

Questo aneddoto è stato raccontato anche ad Ana Mena a Radio2,da Ema Stokholma che le ha riferito:

La spagnola ha così risposto:

“Ha detto questo? Non sono a conoscenza di questa ultima storia che ha messo, avevo letto un pochino di cose, non tante. Io voglio solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato ed Amadeus per aver deciso che la mia canzone era bella e giusta per questo Festival. Tutto quello che faccio in Italia ed in questo Festival lo faccio per rispetto e per ammirazione profonda”.