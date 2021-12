Ana Mena sarà una dei prossimi ventiquattro big che a febbraio calcheranno il palco del Festival di Sanremo, ma quando è stato fatto il suo nome qualcuno ha storto il naso. Quel ‘qualcuno’ ha un nome ed un cognome ed è Francesco Monte.

L’ex tronista, che da un po’ sta cercando di diventare un cantante affermato, se l’è presa con la spagnola perché “non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?“.



Ana Mena a Sanremo, Francesco Monte: “Con tutti gli artisti italiani che ci sono, una straniera?”

“Ma come ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!!”.

Dopo i quattro punti esclamativi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto:

“Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”.

Ovviamente Francesco Monte ricorda male, perché nessuno ha mai vietato ad un artista nato fuori dall’Italia di concorrere al Festival di Sanremo che, come unica clausola, è la canzone cantata in lingua italiana.

Ana Mena, infatti, non è l’unica straniera legata alla gara del Festival di Sanremo. Come non ricordare vincitori illustri come Ermal Meta (nato in Albania) o Lola Ponce (nata in Argentina)? E la lista (di chi ha partecipato) è lunghissima, eccone un po’…

pipì addosso per francesco monte che pensa che sanremo sia il festival della cittadinanza italiana😭 pic.twitter.com/30C5rBt9jg — (@cmqgloria) December 5, 2021